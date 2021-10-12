"Не был случайным пассажиром": в МВД раскрыли новые детали смерти Полякова [ Редактировать ]
Представитель МВД Артем Шевченко заявил о том, что депутат Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее. Таксист, который вез Полякова, изменил показания. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".
Он (таксист, - ред.) сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он не случайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль (такси, - ред.)... Поляков не был случайным пассажиром.
Представитель МВД добавил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал.
Относительно причин смерти, Шевченко отметил, что эксперты еще не дали окончательного ответа относительно влияния метадона на сам факт смерти, но скорее всего к смерти привело определенное сочетание химических веществ.
Напомним, что народный депутат Антон Поляков умер в автомобиле такси в Киеве в ночь на 8 октября.
В прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти Полякова по результатам вскрытия: острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.
Токсикологическая экспертиза нашла в его крови полусинтетический наркотик метадон.
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