Смерть депутата Полякова: таксист сознался в ложных показаниях [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Таксист, в автомобиле которого полицейские обнаружили без сознания народного депутата Антона Полякова, изменил свои показания. Он признался, что солгал о том, что подобрал политика на транспортной остановке. Об этом адвокат таксиста заявил ТСН.
Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез.
Юрист подтвердил показания таксиста, что в автомобиль Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги шеи. Водитель был вынужден нарушить ПДД, чтобы доставить его в больницу. Это заметила полиция и остановила его.
По словам адвоката, за ложные показания таксиста избили в райотделе полиции, но "следов нет и экспертиза (избиение - ред.) не покажет".
Защитник сообщил, что в 2017 году таксиста судили за торговлю людьми (ст. 149 ч. 2 УКУ).
Напомним, что народный депутат Антон Поляков умер в автомобиле такси в Киеве в ночь на 8 октября.
В прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти Полякова по результатам вскрытия: острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.
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