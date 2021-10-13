У Києві презентували новий артоб'єкт присвячений Криму [ Редактировать ]
У Києві в межах проєкту "Звуки міста" презентували інтерактивну скульптуру, яка відтворює атмосферу Криму. Артоб'єкт розташований в Офісі "Кримської платформи". Звуки півострова обирали самі кримчани. Це шум степового вітру, крики чайок, приплив моря і навіть вигуки продавців на пляжі. Їх записали й обробили в програмі звукового дизайну. Офіційно екскурсії розпочнуться в листопаді, напередодні ж провели "показову" для преси. Наприкінці презентації показали фільм про те, як створювали артоб'єкт.
Антон Кореневич, постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим:
Ми намагалися надати емоцію, відчуття Криму. Ми щоденно працюємо над всім тим, що важливо для України, для Криму, для кримчан, для деокупації, для реінтеграції. Крим був, є і буде українським, тому що тих емоцій, які мають кримчани до свого краю - це насправді неоціненно.
Альона Тимошенко, співавторка проєкту "Звуки Міста":
Не маємо можливості поставити скульптуру Криму в Криму. Ми думали поставити десь на Арабатській стрілці, можливо десь в херсонській області, але дуже важливо, щоб вона не була в самоті, щоб до неї могли приходити люди.
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