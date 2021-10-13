У Києві в межах проєкту "Звуки міста" презентували інтерактивну скульптуру, яка відтворює атмосферу Криму. Артоб'єкт розташований в Офісі "Кримської платформи". Звуки півострова обирали самі кримчани. Це шум степового вітру, крики чайок, приплив моря і навіть вигуки продавців на пляжі. Їх записали й обробили в програмі звукового дизайну. Офіційно екскурсії розпочнуться в листопаді, напередодні ж провели "показову" для преси. Наприкінці презентації показали фільм про те, як створювали артоб'єкт.

Антон Кореневич, постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим:

Ми намагалися надати емоцію, відчуття Криму. Ми щоденно працюємо над всім тим, що важливо для України, для Криму, для кримчан, для деокупації, для реінтеграції. Крим був, є і буде українським, тому що тих емоцій, які мають кримчани до свого краю - це насправді неоціненно.

Альона Тимошенко, співавторка проєкту "Звуки Міста":