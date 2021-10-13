Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Украину. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, передает "Интерфкс".

Министр (Остин - ред.) и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО.

​21-22 октября в Брюсселе состоится встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО. Председательствовать на ней будет генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Ллойд Остин возглавил Пентагон в начале 2021 года. Остин был 200-м человеком, когда-либо получившим звание четырехзвездного армейского генерала, но только шестым афроамериканцем. Генерал Остин возглавлял центральное командование войск США с 2013 по 2016 год. Ранее генерал был заместителем начальника штаба сухопутных войск США и последним командующим группировкой войск США в Ираке.

Глава Пентагона поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы "сохранять территориальную целостность" страны.

Остин пообещал "активно анализировать потребности Украины в военной помощи и при необходимости вносить коррективы". Он считает, что "Соединенные Штаты в настоящее время в состоянии удовлетворить самые насущные оперативные потребности Украины".

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Напомним, что в марте 2021 года США предоставили Украине на укрепление безопасности $125 млн, а в июне - еще $150 млн.

Во время визита президента Зеленского в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом стало известно, что США выделили Украине на оборону еще $60 млн. Глава Белого дома распорядился направить средства "на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине".