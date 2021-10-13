С понедельника, 18 октября, во Львове ужесточат карантин. Об этом сообщает мэр города Андрей Садовой в Telegram.

Новые правила затронут школы, магазины, рестораны, кинотеатры, спортзалы и другие учреждения.

Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я прошу внимательно прочитать этот текст и понять его, без придумок и искажений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинными правилам.

Образование

До 1 ноября все школьники уходят на двухнедельные каникулы. Также это касается внешкольного образования и досуга.

Мероприятия

Запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы - на двухнедельных каникулах.

Народные дома, кружки и секции - не работают.

Библиотеки работают только на выдачу книг.

Рынки и магазины

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированы работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Учреждения общественного питания

Режим работы - до 23: 00.

Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.

Если через 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом.

Спортивные залы

Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом.

Все работники должны быть вакцинированы.

Заполняемость не более 50%.

Отели и хостелы

Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

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