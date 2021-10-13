І без довідки про вакцинацію з 21 жовтня не пустять ані в потяг, ані в рейсовий автобус. Радикальний бій коронавірусу анонсують в "Укрзалізниці". Обіцяють тестувати пасажирів просто на вокзалах. І вже розгортають експрес-лабораторії.

Хто перевірятиме українців, чи можна буде прошмигнути у вагон без довідки і як реагують на це самі люди - Оксана Мурашова розкаже.

Плануєте поїздку в інше місто після 21 жовтня - разом із квитком готуйте сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест. З наступного четверга почнуть діяти карантинні обмеження у транспорті міжобласного сполучення. До чого готуватися пасажирам? Хто перевірятиме документи? І чи можна буде проїхати зайцем без сертифікату? Розповісти про все журналістів зібрали на вокзалі:

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці":

Те, що зараз пропонується, воно жодним чином не має зупинити залізничний рух загалом. Навпаки, ми хочемо відпрацювати цю хвилю обмежень таким чином, що залізничне перевезення стане зоною безпеки.

А за безпекою мають стежити... провідники. Саме вони перевірятимуть у пасажирів при посадці квиток, паспорт та ковідний сертифікат. При чому, він може бути в будь-якому вигляді - і паперовий, і електронний у "Дії". Нюанси є лише у карантинному кольорі місця.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці":

Зверніть увагу, в цій постанові розрізняються регіони посадки - це жовта зона або червона, для жовтої достатньо однієї дози, якщо це червона зона.. на сьогоднішній день - це один регіон, одна область, Херсонська, то потрібно мати повний курс вакцинації.

Якщо пасажир невакцинований, альтернатива – ПЛР-тест. Він має бути зроблений не пізніше, ніж за три доби по поїздки. До речі, підійде й експрес-варіант. Його можна буде зробити і за 15 хвилин - прямо на вокзалі. Там мають встановити лабораторії.

Далі - питання контролю. Провідник не пускатиме пасажира без документів у вагон. Але знімати порушника з поїзда чи штрафувати - це вже прерогатива правоохоронців. І вони Вже готуються до рейдів. Бо якщо з поїздами та потягами все зрозуміло, то як контролюватимуть, приміром, міжобласні маршрутки? У поліції кажуть: контроль - за ними, а от відповідальність - на перевізниках.

Ігор Клименко, голова Нацполіції України:

Ми маємо чітко розуміти відповідальних осіб. Наприклад, керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення наших громадян, тих осіб, які несуть відповідальність як адміністративну, так і деколи кримінальну, зокрема за недотримання епідеміологічних норм.

Нацполіція, МОЗ та Держпродспоживслужба домовилися спільно перевіряти, як українці дотримуються карантину. І не лише у транспорті.

Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров`я України:

Наразі 16 регіонів знаходяться на "помаранчевому" рівні, і це є зоною посиленого контролю за дотриманням маскового режиму, за умовами перевезень, за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.

Карантин в країні посилюється. Вже з цієї п'ятниці "червоніє" Херсонська область. А це значить, що в регіоні вводиться локдаун - найсуворіші обмеження. А ще, незалежно він кольору, у Міністерствах охорони здоров'я та освіти рекомендують перенести початок шкільних канікул з 25 жовтня на 18.

А з урахуванням вихідних днів, то фактично діти можуть гуляти відзавтра. Однак ще раз повторю - це рекомендація. Тож, приміром, у київській мерії вже заявили, що у столиці діти підуть на канікули за графіком, з 25 жовтня.