Украину обязали допустить россиян на чемпионат Европы по ММА в Киеве [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Российские атлеты бойцы не будут допущены на чемпионат Европы по смешанным единоборствам (ММА), который с 5 по 9 ноября должен пройти в Киеве. Об этом заявил президент Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля, передает ТАСС.
UF MMA не имеет никаких контактов со страной-агрессором в противовес некоторым другим организациям. К сожалению, чтобы очистить это поле, нужно еще серьезно работать. Но мы надеемся, что со временем в Украине будет становиться все меньше связей с Россией.
В ответ на это в Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир, предупредили, что Украину могут лишить права проводить первенство Европы, если российские атлеты не будут допущены к участию в соревнованиях. Организация выпустила заявление:
GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям. GAMMA и местные организаторы продолжают упорно трудиться для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран - членов GAMMA.
Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Джастин Торнтон скончался от травм, полученных в результате поражения нокаутом на турнире по кулачным боям BKFC 20.
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