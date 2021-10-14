У Чорному морі в районі острова Зміїний триває рятувальна операція. Напередодні там зазнав аварії військовий корабель ВМС України "Балта". Це єдине в країні судно розмагнічування. Тепер воно на якорі. До пошуково-рятувальних робіт залучили вісім кораблів та катерів, а також чотири повітряних судна. Загрози життю особового складу, а також втрати судна - немає, повідомили у ВМС. У "Балти" затоплено кілька відсіків. Рятувальні роботи ускладнює штормова погода.