В районі острова Зміїний триває рятувальна операція [ Редактировать ]
У Чорному морі в районі острова Зміїний триває рятувальна операція. Напередодні там зазнав аварії військовий корабель ВМС України "Балта". Це єдине в країні судно розмагнічування. Тепер воно на якорі. До пошуково-рятувальних робіт залучили вісім кораблів та катерів, а також чотири повітряних судна. Загрози життю особового складу, а також втрати судна - немає, повідомили у ВМС. У "Балти" затоплено кілька відсіків. Рятувальні роботи ускладнює штормова погода.
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