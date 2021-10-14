Австрійська депутатка знепритомніла під час виступу [ Редактировать ]
В Австрії перервали позачергове засідання парламенту, бо одній із депутаток стало зле. Представниця соціал-демократів Ева-Марія Гольцляйтнер знепритомніла під час виступу на трибуні.
Чому це сталося - не повідомляють. Після надання медичної допомоги, депутатка отямилася - і засідання відновили. Пізніше Гольцляйтнер подякувала у Твіттері своїм колегам за підтримку.
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