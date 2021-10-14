Відбулася святкова хода і в середмісті української столиці. Центром Києва пройшли ветерани, члени їхніх сімей, представники церков та всі охочі вшанувати українських захисників та захисниць - сучасних, минулих, реальних та божественних. Відвідав ходу мій колега Даніїл Снісар.

Перекриті дороги, посилене патрулювання вулиць і метрополітену. Від обіду у центрі Києва повністю обмежили рух транспорту. Усе через масштабний марш, з нагоди Дня захисників і захисниць України та Дня козацтва. Акцію традиційно влаштовують громадські та ветеранські організації. Зранку учасники маршу зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку на віче.

Сергій, учасник віче:

За тих хлопців, які залишилися там на Сході. В мене чотири номери в телефоні, які мені ніколи не відповідають. Треба було їх вшанувати.

Андрій, ветеран АТО:

Сьогодні велике свято, яке поєднало вояків УПА з козацтвом та учасників бойових дій. Сьогодні зібралися через декілька років. Розуміємо, що на сьогоднішній день ще війна не закінчена.

Серед мітингарів - чимало бійців АТО, а також тих, хто втратив своїх рідних у боях на Сході. Сюди вони прийшли з портретами полеглих героїв.

Тамара, матір загиблого АТОвця:

Ми з Білої Церкви. У нас до цього часу немає пам'ятника загиблим нашим синам. І чоловікам. І ми добиваємося, мами загиблих, дружини і діти, щоб пам'ятник стояв у центрі міста. І дружини, і мами - це та скала, об яку можна розбитися, але яку ніколи не можна перемогти. Слава Україні!

Тетяна, матір загиблого АТОвця:

Ми хочемо, щоб пам'ятник стояв у центрі міста, щоб йому давали шану всі мешканці нашого міста і гості.

Привернути увагу влади до проблем ветеранів - така мета цьогорічного маршу нації. Є в його учасників й конкретні вимоги до чиновників.

Максим Жорін, ветеран АТО:

Перестати переслідувати військових та ветеранів. Друга вимога - це ухвалити закон про відповідальність за колабораційну діяльність. Тобто, щоб нарешті почали за грати саджати тих покидьків, які співпрацюють, співпрацювали з ворогом та зраджували Україну. І третя вимога - це на законодавчому рівні затвердити - жодних виборів на окупованій території до повного контролю над нею Україною.

Після молебену за загиблими за українську незалежність бійцями, багатотисячна колона рушила Хрещатиком. З піснями та патріотичними гаслами.

14 жовтня - День козацтва, марш присвячений пам'яті загиблих. Тому беру участь. Для нас це дуже важливо.

На Майдані Незалежності учасники маршу націй запалили різнокольорові фаєри та димові шашки.

А завершили свою сьогоднішню акцію вшануванням пам'яті героїв Небесної сотні. Все пройшло мирно - жодних порушень порядку у поліції не зафіксували.