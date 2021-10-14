Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает Football Italia.

40-летний швед может сыграть против "Вероны" в рамках 8-го тура Серии А. Матч состоится 16 октября.

В текущем сезоне форвард провел за "росонерри" 1 поединок, забил 1 гол.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" расположился на второй строчке.

Напомним, что сборная Франции вылетела с Евро-2020, проиграв по пенальти в 1/8 финала команде Швейцарии.

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