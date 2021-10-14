Шофер мчав зі швидкістю більше ніж 100 кілометрів на годину.

У Дніпрі дитину збили на зебрі. 11-річний хлопчик переходив дорогу із собакою, як на них наскочив легковик.

Пес загинув на місці. Дитину ушпиталили, але в лікарні хлопчик помер. За словами очевидців, шофер мчав зі швидкістю більше ніж 100 кілометрів на годину.

З місця ДТП він втік. Поліція зловмисника оголосила в розшук.