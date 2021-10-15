США дозволять втретє щеплюватися "Модерною" [ Редактировать ]
У США планують дозволити колоти бустерні дози вакцини Moderna. "За" вже висловилася група американських експертів.
Їхні рекомендації передадуть до Управління з контролю за якістю продовольства та медикаментів, де й приймуть остаточне рішення.
Бустерна доза стосуватиметься людей з категорій високого ризику зараження - насамперед тих, кому за 65 або з ослабленим імунітетом внаслідок хронічних або онко-захворювань.
Для отримання бустерної дози необхідно, аби після першого щеплення минуло не менше ніж пів року.
по теме
Представители J&J встретятся со специалистами Управления по контролю за продуктами и лекарствами
У Черкаській області, надходить майже тисяча дзвінків, а це вдвічі більше від доковідних часів. І третина з них - це так звані "непрофільні звернення".
Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів.
202 пацієнти померли, одужало – 4, 5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Тепер німцям доведеться щоразу сплачувати за швидкий тест по 15 євро. І це відчутно вдарить по гаманцях.