У США планують дозволити колоти бустерні дози вакцини Moderna. "За" вже висловилася група американських експертів.

Їхні рекомендації передадуть до Управління з контролю за якістю продовольства та медикаментів, де й приймуть остаточне рішення.

Бустерна доза стосуватиметься людей з категорій високого ризику зараження - насамперед тих, кому за 65 або з ослабленим імунітетом внаслідок хронічних або онко-захворювань.

Для отримання бустерної дози необхідно, аби після першого щеплення минуло не менше ніж пів року.