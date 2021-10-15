З претензією на Агату Крісті. Колишня Держсекретар США і суперниця Трампа на президентських перегонах Хілларі Клінтон випустила свій перший детективний роман. У ньому - крутий сюжет і натяки на сучасних політиків.

Про що саме пише Клінтон? І кого висміяла в книжці? Дмитро Анопченко прочитав і оцінив її роботу.

494 сторінки, 30 доларів за примірник, у співавторах - канадська авторка детективів Луїз Пенні. Хілларі Клінтон відтепер не тільки політик, а ще й письменниця.

Її дебютний роман називається State of Terror – "У стані жаху". І головна героїня в ньому… дещо схожа на саму Хілларі. Це така собі сучасна місс Марпл - держсекретар США Еллен Адамс.

За сюжетом, Держдеп розплутує злочин, який загрожує всьому світові: загадковий терорист заклав ядерні заряди в кількох європейських столицях і навіть на території Америки. І в найкращих традиціях Джеймса Бонда злочинця намагаються в останню мить схопити, знешкодивши бомби, але замість агента 007 - жінка, чиновниця та ще й прообраз самої Клінтон.

У перших сторінках книги спеціально зробили попередження: усі збіги з реальністю - випадкові. Але це для того, щоб уникнути судових позовів, бо цих "збігів з реальністю" в тексті аж надто багато. І саме завдяки ним Хілларі сподівається зробити свій дебютний роман бестселлером.

Зокрема, у книзі Клінтон як могла познущалася з Дональда Трампа. Пише про "колишнього президента Еріка Данна", який не пройшов на другий термін, грає в гольф у Флориді і планує повернутися, і навіть оточення називає його "Ерік-тупак".

Також за сюжетом героїня телефонує в Лондон прем'єр-міністрові Беллінгтону, в якому вмить простежується образ Бориса Джонсона. Адже Хілларі описує його як чоловіка "з розпатланим волоссям і неохайним виглядом (або ознаками/присмаком неохайності), який намагається приховати свою безграмотність, постійно цитуючи латинські крилаті вислови і самозакохано не слухаючи, що йому каже співрозмовниця".

Ця жовчна іронія, яка притаманна самій Клінтон, і стала родзинкою роману. Звісно ж, не всі від нього в захваті, як і від самої Хілларі, якій не можуть пробачити і десятиліть панування Клінтонів у політиці, і суперництва із Трампом у 2016. Назву State of Terror можна ще дослівно перекласти як "Держава терору" чи "Країна жахів". І в коментарях у соцмережах тепер пишуть - мовляв, "а не ти сама часом перетворювала Америку на таку державу, коли давала дозвіл на війни та бомбардування?" І цілком серйозно: "Ось що б сталося з країною, якби ти перемогла".

Утім, сама Хілларі негативним відгукам радіє, адже вони лише підігрівають цікавість до її книги. Після програшу президентських перегонів вона не змогла знайти себе в політиці. Зникла на деякий час. Проте знайшла неординарний спосіб повернутися в новини і знову стати людиною, про яку говорить Америка.