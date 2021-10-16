В Харькове машинист метрополитена приструнил пьяного пассажира, который хулиганил в вагоне. Видео инцидента появилось в местных Telegram-каналах.

Инцидент произошел вечером 15 октября. Нетрезвый мужчина буйствовал в вагоне подземки. Он разлил пиво в вагоне, якобы приставал к пассажирам и ударил по зеркалу в вагоне. Кто-то их пассажиров нажал кнопку связи с машинистом.

На станции "Проспект Гагарина" тот зашел в вагон и сделал хулигану замечание. Тот стал хамить, в результате чего произошла драка. Судя по видео, пожилой и невысокий мужчина находится в отличной форме и, наверное, занимался боксом. Хулиган был бит и бежал, прихватив с собой пиво. Машинист вернулся на свое рабочее место.

Геройский поступок мужчины не оценило начальство - он может лишиться работы. Об этом местному сайту "057" заявил пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

По данному случаю назначена служебная проверка. Машинист на время разбирательства отстранён от работы.

В полиции Харьковской области заявили, что начали проверку по факту конфликта в харьковском метрополитене.

О драке правоохранители узнали из Сети. С заявлениями в полицию никто не обращался.

Напомним, что недавно в Харькове водитель троллейбуса тумаками гнал с крыши электротранспорта скрипача, который решил устроить там концерт ради "хайпового" видео.