В Харькове скрипач устроил концерт на крыше троллейбуса (видео) [ Редактировать ]
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В Харькове парень устроил концерт со скрипкой на крыше троллейбуса. "Паганини" залез на крышу электротранспорта (маршрут №46) и заиграл во время движения.
Вероятно, о концерте сообщили водителю, который на Московском проспекте решил проверить, оплатил ли музыкант проезд. То ли парень плохо играл, то ли ехал "зайцем", но суровый водитель тумаками спустил его на землю.
Судя по репликам пассажиров, они также не являются поклонниками классической музыки. Концерт под открытым небом снимали сразу с нескольких видеокамер, что дает основания предполагать, что его устроили тиктокеры или блогеры.
Напомним, что на днях харьковчанин решил сыграть сам с собой в русскую рулетку и проиграл.
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Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє.
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