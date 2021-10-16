В Ізраїлі велика лікарня стала жертвою хакерської атаки. Медики не можуть отримати доступ до баз даних: історій хвороб, результатів аналізів та іншої інформації. І подібні атаки відбуваються майже щодня.

Про кіберзагрози і як їм протистоять ізраїльські правоохоронці - Антон Готліб розкаже.

"Гілель Яффе" - один з найбільших госпіталів на півночі країни. Він став першою жертвою хакерів. Невідомі зламали захист і заблокували доступ до всіх баз даних. І відновити інформацію поки не вдається.

Салман Зарка, представник Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю:

Ми вже дали вказівку всім великим клінікам зробити копії своїх баз і зберігати їх без підключення до мережі. Крім того, по можливості, критично важливі дані будуть роздруковувати на папері, до того часу, поки ми не отримаємо гарантій, що таке не повториться.

Але таких гарантій не може надати навіть ізраїльська кіберрозвідка. За повернення доступу хакери вимагають викуп у біткоїнах, інакше погрожують дані просто стерти. Для лікарні це стане справжньою катастрофою.

Наталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми відкрили Національний центр кібербезпеки, де зосередили зусилля по відбиттю кібератак на нас. В армії створені кібервійська. За вікном 21 століття, яке, разом із загальною діджиталізацією породило нові загрози і ми зобов'язані бути до них готові.

Під загрозою буквально всі. Магазини, банки, великі компанії та об'єкти державної інфраструктури. Змінили стратегію і самі хакери. Їх вже не цікавить крадіжка даних на користь розвідки. Вони хочуть грошей і великих. Тому готові на все. Стрімко розвивається і даркнет - темна сторона інтернету, де можна купити і продати все, що завгодно.

Ілля Шахтин, фахівець з кібербезпеки:

Этот вот сайт, он не просто называется "Гидра". Потому что отруби одну голову, вырастает еще 12. Можно вот увидеть, у них есть куча зеркал. У них не один вот тут адрес в адресной строке, а 250 таких. И они постоянно подгружаются в браузер, который позволяет зайти в Даркнет.

Антон Готліб, кореспондент: