Кулеба созвонился с министром иностранных дел ЮАР: о чем говорили [ Редактировать ]
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своей коллегой из Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор. Беседа министров иностранных дел двух стран состоялась впервые после 23-летнего перерыва.
В дипведомстве отметили, что в ходе беседы Кулеба и Пандор договорились возобновить полноценный двусторонний диалог. Кроме того, стороны решили провести политические консультации на уровне министерств иностранных дел двух стран, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.
Также министры обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций. Кулеба предложил ЮАР направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.
"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", - цитирует пресс-служба министра.
Кулеба пригласил Пандор посетить в следующем году Украину. Отмечается, что министр иностранных дел ЮАР приняла приглашение своего украинского коллеги.
В МИД Украины отметили, что разговор министров иностранных дел Украины и ЮАР стал первым контактом на таком уровне впервые с 1998 года.
Ранее Кулеба заявил, что безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает.
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