На східному фронті сьогодні два обстріли. На Донеччині противник бив із гранатометів і кулеметів. Наші військові відкрили вогонь у відповідь. А на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника. Більше про ситуацію на передовій розкаже Станіслав Кухарчук.

Ось такою мелодією понівеченого металу нас зустрічають Піски. Колись курортне селище в передмісті Донецька вже восьмий рік стоїть у руїнах - бої тут не припиняються ні вдень, ні вночі. Хоча до позицій наша група пройшла без пригод.

Зараз у Пісках відносне затишшя, адже ворог попросив запровадити режим припинення вогню на час ремонтних робіт на одній із шахт… щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів.

Те, що сусідів зранку обстрілювали, Єгор не чув - міцно спав після нічного чергування. Але мінометному нальоту не дивується - до розривів та стрільби оборонці Пісків уже давно звикли.

Єгор, військовослужбовець Збройних сил України:

Крили та й крили. Хай криють далі. - Ніхто тут на це навіть уваги не звертає? - Та, в принципі, все рівно - хай працюють, наші будуть у відповідь давати.

Попри тимчасове перемир'я наші вояки очей з ворожих позицій не спускають. Тут, на передовій, про так званий "режим припинення вогню" противник у будь-який момент може просто забути.

Все видно чудово… Зеленка вже впала, видно позиції дуже гарно… Видно окопи нові, бліндажі.

Поки є можливість і час саперна група намагається хоч якось розчистити вулиці селища від нерозірваних боєприпасів. Тутешні руїни, садки й посадки буквально всіяні снарядами та мінами. Те, що не можна перенести, Максим знищує на місці. Та роботу інженера ледь не зриває ворожий снайпер - він помітив пересування нашої групи.

Та попри ворожий вогонь роботу треба зробити - Максим підпалює дроти й ми відходимо. На рух снайпер миттєво реагує.

Сховатися від вибуху та снайпера нам допомагають руїні Пісків - це найкраща схованка на відкритій місцевості.

Через небезпеку військові якнайшвидше виводять нас із зони ураження. Режим припинення вогню в Пісках закінчився так само раптово, як і розпочався. Виходити із села нам доводиться вже під акомпанемент крупнокаліберних кулеметів.