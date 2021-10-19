В Португалії виявили 5 тонн наркотиків [ Редактировать ]
Понад 5 тонн кокаїну вилучили в Португалії.
Знахідку оцінюють у 200 мільйонів євро.
Наркотики виявили на яхті в Атлантичному океані.
За словами поліції, вантаж був одним із найбільших, завезених у Португалію за останні 15 років.
Трьох чоловіків заарештували.
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Стоимость кокаина по ценам "черного рынка" составила более $136 млн. Наркотики были спрятаны под обшивкой грузового контейнера, прибывшего в морской порт. Полиция получила наводку на контрабандистов и вела круглосуточное наблюдение за подозреваемым, фиксируя все его передвижения, в том числе перевозку контейнера на склад в другом эмирате
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