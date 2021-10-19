В ОАЭ перехватили крупнейшую партию кокаина

Стоимость кокаина по ценам "черного рынка" составила более $136 млн. Наркотики были спрятаны под обшивкой грузового контейнера, прибывшего в морской порт. Полиция получила наводку на контрабандистов и вела круглосуточное наблюдение за подозреваемым, фиксируя все его передвижения, в том числе перевозку контейнера на склад в другом эмирате