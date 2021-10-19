Одещина - одна з п'яти областей, які потрапили у червону зону. Захворюваність на коронавірус тут стрімко підвищилася за всіма показниками. До пунктів вакцинації шикуються довжелезні черги. Про ситуацію в регіоні - дивіться далі.

Ось такі черги вишикувалися зранку в Одесі біля пунктів вакцинації. Щоб отримати щеплення, люди чекають по кілька годин. Причина ажіотажу - вимоги "червоної зони", у якій відсьогодні увесь регіон.

Леонід Діордієнко, житель Одеси:

Сама вакцинация идёт быстро, но у них зависает часто компьютер - из-за этого всё останавливается.

Сертифікати про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту тепер мають бути як у працівників, так і у відвідувачів кафе, ТРЦ чи фітнес-центрів. Інакше - функціонути закладам заборонено. Те ж саме стосується закладів освіти, окрім дитсадочків та молодшої школи.

Вероніка Брикуля, жителька Одеси:

На работу не допускают, а как деньги зарабатывать? Поэтому пришлось идти, делать вторую сразу.

А ось хто точно залишиться без заробітку, так це непродовольчі ринки та магазини. Їм у "червоній зоні" працювати не можна. Підприємці обурені: ніхто не пояснює, як довго протримається локдаун та чи буде якась компенсація.

Федір Кіру, приватний підприємець:

Ну, люди в отчаянии - такая реакция предпринимателей, люди не чувствуют поддержку от государства. Абсолютно не знают, что делать, никто не консультирует что делать. Чиновники ж наши не остались без работы, все ж вышли на работу, у всех есть зарплата - кроме гас: мы как козлы отпущения!

Натомість, у громадському транспорті - без обмежень! Як і раніше, маршрутки й трамваї заповнені людьми, кожен другий - без маски. Це, до речі, абсолютно не так, як у Херсоні, в якому після "почервоніння" пасажирам заборонили їхати стоячи.

Володимир Немировський, житель Одеси:

Просто знаете: вот есть люди, которые тоже без маски сидят, ну так же само и я. Ну, потому что я не болею, я не боюсь кого-то заразить, правильно?

Уже третю добу Одещина - в лідерах за кількістю нових хворих. Ковідні лікарні регіону завантажені на вісімдесят відсотків, у самій Одесі вільних місць не залишилося взагалі, тож хворих везуть до районів: зокрема у Біляївку.

Наталія Одарій-Захар'єва, директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА:

Також додатково були розгорнуті ліжка - Роздільнянська центральна районна лікарня, місто Чорноморськ, в якому повністю розгорнутий шпиталь під ковід - туди теж відправляються жителі міста Одеса!

В облдержадміністрації кажуть: готові облаштувати й інші резервні лікарні. Що ж стосується карантинних обмежень, із четверга на Одещині поліція почне контролювати міжрегіональні пасажирські перевезення. Водії, члени екіпажу та пасажири повинні мати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест.