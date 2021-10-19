Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области и источник в правоохранительных органах.

Вчера тело мужчины обнаружили в его собственной квартире.

Согласно данным правоохранителей, Андрей Павлов умер в результате токсического действия спиртов из-за случайного отравления алкоголем.

Добавим, что по словам знакомого Павлова, погибший 18 октября звонил ему с жалобами на собственное самочувствие и с просьбой привезти ему воды.

Знакомый заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз, мужчина уже был мертв.

Напомним, Тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Андрея Павлова нашли в собственной квартире.. Позже полиция устанавливает обстоятельства смерти родного брата погибшего мэра Кривого Рога. Накануне мужчина жаловался на самочувствие.

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