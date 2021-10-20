Афганський вузол: чому втеча з країни стала найбільшим провалом США за кілька років?

Проблема ще і в тому, що зараз відбувається в самому Афганістані, де владу взяли таліби. Де жінкам уже наказали не ходити на роботу і залишатися вдома, а чоловікам - заборонили голитися.