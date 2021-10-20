Талібам не нададуть доступ до центрального банку Афганістану [ Редактировать ]
Таліби не отримають доступу до резервів центрального банку Афганістану.
Про це заявив перший заступник голови Мінфіну США Воллі Адеємі.
За його словами, йдеться про понад 9 мільярдів доларів, які зберігаються в американських банках.
Раніше представники "Талібану" закликали Вашингтон надати доступ до цих коштів.
Начебто, щоб стримати поглиблення економічної кризи. Після захоплення влади ісламістами в країні посилилися бідність та голод, повідомляє "Ройтерс".
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Проблема ще і в тому, що зараз відбувається в самому Афганістані, де владу взяли таліби. Де жінкам уже наказали не ходити на роботу і залишатися вдома, а чоловікам - заборонили голитися.
Приватні структури орендують для цього чартери. І саме навколо такого евакуаційного рейсу зараз гучний скандал. Міністерство внутрішньої безпеки країни відмовилося прийняти лайнер з Кабула, на борту якого понад сто людей (59 з них - діти).
В американських ЗМІ - шквал публікацій, організатори авіарейсу роздають інтерв'ю і закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей.
Обіцяли одне, провадять інше. Це кадри показової страти у місті Герат - на заході країни. Чоловіка публічно повісили на головній площі. Іще трьох - в інших районах. Усіх їх "Талібан" звинуватив у викраденні людей.
Очевидці розповідають, що чули три вибухи у різних частинах мечеті. Водночас афганські ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, вибух здійснив терорист-смертник.