МЗС України відповіло на вимогу Москви пустити консулів до бойовика так званої ЛНР [ Редактировать ]
У Міністерстві закордонних справ України відповіли на вимогу Москви пустити російських консулів до бойовика так званої ЛНР Андрія Косяка.
Нагадаю, громадянина Російської Федерації затримали 13 жовтня біля Золотого на Луганщині. Під виглядом розмінування - той проводив розвідку поблизу українських позицій. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив "запізнілу турботу" Федерації про своїх громадян. Далі дослівно - "Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали й забули" - кінець цитати.
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Громадянина Російської Федерації затримали 13 жовтня біля Золотого на Луганщині.
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