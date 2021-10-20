Речник МЗС зауважив "запізнілу турботу" Федерації про своїх громадян

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на вимогу Москви пустити російських консулів до бойовика так званої ЛНР Андрія Косяка.

Нагадаю, громадянина Російської Федерації затримали 13 жовтня біля Золотого на Луганщині. Під виглядом розмінування - той проводив розвідку поблизу українських позицій. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив "запізнілу турботу" Федерації про своїх громадян. Далі дослівно - "Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали й забули" - кінець цитати.