На японському острові з морського дна піднялися судна часів Другої світової війни [ Редактировать ]
Через виверження іншого японського вулкана утворився цілий історичний музей.
На острові Іводзіма з морського дна піднялися кораблі-привиди.
Судна, потоплені в часи Другової світової, а точніше, їхні іржаві каркаси, встеляють узбережжя.
Вулкан Сурібаті прокинувся кілька днів тому.
І старі кораблі викинуло на суходіл підземними поштовхами. Наприкінці Другої світової, у битві за Іодзіму американці затопили 24 японських судна.
по теме
Судна, потоплені в часи Другової світової, а точніше їхні іржаві каркаси, встеляють узбережжя.
Кілька днів тому там прокинувся вулкан Сурібаті. Через підземні поштовхи старезні кораблі викинуло на суходіл. Наприкінці Другої світової американці - саме у битві за острів Іодзіма - потопили 24 японських судна.
Вследствие чего столб густого дыма поднялся на высоту 3500 метров
Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії - у префектурі Кумамото.
Стовп попелу й диму здійнявся на понад три з половиною тисячі метрів. Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії - у префектурі Кумамото.