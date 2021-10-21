МЗС перевіряє інформацію про те, що серед шести затриманих за підозрами у шпигунстві у Туреччині є громадянин України.

За словами речника міністерства Олега Ніколенка, турецька сторона не інформувала українські Дипустанови про цей факт. Також не надходило звернень від рідних.

Нагадаю, у Туреччині заарештували шістьох іноземців. Це четверо росіян, узбек і українець. Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції в Туреччині, політичному і військовому шпигунстві.