МЗС перевіряє інформацію щодо арешту українця в Туреччині [ Редактировать ]
МЗС перевіряє інформацію про те, що серед шести затриманих за підозрами у шпигунстві у Туреччині є громадянин України.
За словами речника міністерства Олега Ніколенка, турецька сторона не інформувала українські Дипустанови про цей факт. Також не надходило звернень від рідних.
Нагадаю, у Туреччині заарештували шістьох іноземців. Це четверо росіян, узбек і українець. Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції в Туреччині, політичному і військовому шпигунстві.
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Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції в Туреччині, політичному і військовому шпигунстві.
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