Деревопад був сьогодні й в Україні. Разом із потеплінням до нас прийшли вітри. Штормове попередження оголосили майже по всій країні. Буревій уже наробив чимало лиха. Дивіться самі.

Від самого ранку в Одесі штормове попередження. Пориви вітру сягають двадцяти п'яти метрів за секунду. Уже відомо щонайменше про тридцять випадків падіння дерев і гілля. Тополя привалила п'ять автівок - на щастя, обійшлося без постраждалих. А старий клен пошкодив чотири припарковані машини. При цьому водій, який у момент інциденту був у салоні, травмувався. Медичну допомогу йому надали на місці.

Орест Шульга, власник пошкодженого автомобіля:

Судитися, напевно, будемо, ну а як - відсуджувати, виясняти: чиє дерево, на якому балансі стоїть: чи у міста, чи у цього житлового комплексу. Тому що дерево - старе, там видно прекрасно, що воно старе й трухляве, його вже давно треба було спиляти та спалити.

У дитячому садку на Полтавщині травмувалися діти та вихователька. Від потужного пориву вітру в Кременчуці відчахнулася гілка дерева. Саме в цей час група дітлахів бавилися на подвір'ї дитсадка. З 18 вихованців постраждали двоє. Їх доправили в лікарню. Зазнала ушкоджень і вихователька, однак від госпіталізації вона відмовилася. Наразі обставини події вивчає поліція.

Юрій Сулаєв, керівник відділу комунікації управління ГУНП у Полтавській області:

Травмованими виявилися п'ятирічний хлопчик і чотирирічна дівчинка. Обоє дітей зараз перебувають у лікарні. Дівчинка отримала більш тяжкі травми й перебуває в реанімації. Хлопчик також отримав, за попередньою інформацією перелом. Теж перебуває на лікуванні в дитячій лікарні.

Без постраждалих обійшлося у Дніпрі. Хоча десятки повалених дерев та обламаних гілок і тут. Під завалами велетнів опинилися припарковані автівки в одному з дворів. Машини зім'яло, пошкодило скло.