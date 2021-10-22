Статистика заболеваемости принимает угрожающий характер. В этих условиях, парламент обязан срочно увеличить финансирование медицинской отрасли и остановить повышение тарифов на ЖК-услуги, чтобы защитить людей. Об этом заявил журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Ежедневно мы видим угрожающую статистику заболеваемости коронавирусом и смертности. Нагрузка на медицинскую сеть стремительно растет. По Украине 2/3 коек выделенных под заболевших COVID-19 уже заполнены. При этом, дефицит финансирования медицины составляет около 50 млрд. гривен. Парламент в этой ситуации просто обязан увеличить финансирование отрасли и выделить средства", - подчеркнул парламентарий.

При этом, он отметил пассивную позицию министра здравоохранения в этом вопросе при том, что, по данным мониторинга ВОЗ Украина входит в пятерку стран с наибольшим количеством новых случаев и смертей от COVID-19 .

"При этом, мы слышим сигналы из областей, из больниц, что медицина в условиях коронавируса недофинансирована. Не хватает средств на оборудование и лекарства, низкая зарплата у врачей и медсестер, по причине которой уже 70 тысяч медработников уехали за рубеж. Во многих регионах критическая ситуация с наличием специализированных мест в больницах. И на все это нужно предусмотреть деньги в проекте бюджета, который сейчас рассматривается. Поправки наши тоже касаются этого вопроса", - подчеркнул политик.

Политик отметил, что парламент занимается рассмотрением второстепенных законопроектов, а не теми вопросами, которые действительно волнуют людей в период усиления пандемии и роста коммунальных тарифов.

"Парламент на этой неделе работал плохо. Ключевые моменты, которые касались ситуации с тарифами, финансирования медицины, предметного рассмотрения проекта бюджета и учета нужд людей - остались за пределами внимания Верховной Рады. В то время, как необходимо срочно решать эти вопросы, парламент собирают на внеочередное заседание для рассмотрение каких-то деклараций и ратификаций", - возмутился политик.

Он подчеркнул, что такая позиция, как со стороны правительства, так и провластного большинства в ВР - абсолютно цинична и должна получить политическую оценку.

"Власть, которая неспособна решать проблемы, которые действительно волнуют людей – должна уйти", - резюмировал Юрий Бойко.