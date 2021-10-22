В пятницу, 22 октября, власти Киева заявили о том, что в нынешнем отопительном сезоне тарифы в столице останутся на прошлогоднем уровне. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Сообщается, что стоимость 1 Гкал тепла останется на уровне 1654,41 грн с НДС.

Несмотря на увеличение затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышать не будут.

В горадминистрации напоминают, что размер уставного капитала "Киевтеплоэнерго" увеличили на 2 миллиарда гривен, что поможет не допустить рост тарифов на тепло.

При этом с сайта КГГА исчезла страница, на которой говорилось об утверждении нового тарифа на тепло на уровне 2876 грн за 1 Гкал.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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