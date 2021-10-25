Нові "червоні". Ще дві області України перейдуть у жорстку карантинну зону. Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій. Рівненська та Миколаївська області "почервоніють" відзавтра. Відтоді почнуть діяти найжорсткіші ковідні обмеження. Але незалежно від кольору зони, в якій ви мешкаєте, - подорожувати Україною стало складніше. Принаймні для невакцинованих. Реакція на нові вимоги в людей різна. Хтось намагається проскочити "зайцем". Хтось - готовий відмовитися від поїздки. А хтось - таки пішов у центри вакцинації.

У "червоній" зоні сім регіонів, ще два - на порозі. Під питанням - і столиця. Чи буде повторення повного локдауну?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку.

Та все ж комусь таки доведеться зупинитися...

"Мандруй Україною". З цього тижня - це ніби подорожувати за кордон. Бо крім квитка й паспорта потрібен ковід-сертифікат або ж негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за сімдесят дві години до поїздки. І хоча про нові правила попереджали заздалегідь, у день "Ч" - на автовокзалах країни спостерігалася приблизно така картина.

Івано-Франківськ.

Там, де ще вчора було не проштовхнутися, сьогодні порожні платформи. Біля поодиноких автобусів поліцейські - перевіряють ковід-сертифікати й ловлять зайців:

Я не огризаюся, просто пояснюю, що це не правомірно.

В автобусах розгублені водії. Бо саме на них поклали відповідальність за перевірку:

Я вам що фельдшер? Ану давайте я що фельдшер. Мені покажуть бумагу, що заплатила за сертифікат, я що бачив його на самому ділі?

Роздратовані шофери кажуть: вони й гадки не мають, як перевіряти сертифікати на підробку.

Григорій Мироненко, водій автобуса:

Та ніхто нас не інструктував.

Тому все відбувається на "око". А інколи - й на слово. І дехто таки бере в салон "безсертифікатних" пасажирів, які обіцяють виправитися:

Мы исправим. В следуюшій раз. - Ну, от ситуация, что делать?.. - Ну садитесь, если что, перед Перещепино, если позвонят, что там менты, высажу.

А поліція таки анонсує рейди. І відповідальність за перевезення пасажира без сертифіката чи тесту - чималий штраф:

Олексій Максимович, водій автобуса:

Воно мені надо оці штрафи?! Скільки вони там кричать 17000?

Несправедливо - визнають у Кабміні.

Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури України:

Водії не мають повноважень вимагати пред'являти документи, зараз ініційовані зміни в цій постанові.

Та поки що цих змін не внесли. А водії бідкаються й на зайву відповідальність, і на втрату прибутків. Бо на автовокзалах пасажирів поменшало.

Пасажиропотік зменшився? - Вопше нема. Ви бачите я і він. Це все на сьогодні.

Менше пасажирів і тут. На залізничних вокзалах. В Укрзалізниці теж підраховують збитки, але кажуть: добре, що до повної зупинки не дійшло, як торік. І обіцяють свої втрати з кишені пасажирів не компенсувати.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці":

Не плануємо у зв'язку з цим підвищувати на квитки, вартість на квитки. Такого зв'язку немає.

Та якщо не вакцинувався, а їхати вкрай треба? На вокзалах 12 міст уже встановили пункти щеплень і тест-лабораторії. Вакцинація - безкоштовна, а от ПЛР-тест - 350 гривень. І 20 хвилин часу, це якщо без черг.

Вже зробили 93 уколи - це за чотири з половиною години - руки не болять, ні, ноги болять.

А це вже столичний центр із вакцинації. У переддень транспортних нововведень тут ажіотаж.

Любов Бака, лікар Київської міської клінічної лікарні №2:

Дуже багато первинних дозів іменно за сьогоднішній день.

Ганна, жителька Києва:

Из-за проезда. У меня нет выбора просто. Вот так вот.

Бо щоразу викидати гроші на тест - не варіант. Та й сидіти в ізоляції, як торік, не хочеться:

Кирило, житель Києва:

Больше для того, чтобы я мог спокойно передвигаться во время карантина.

Та все ж більшість погоджуються на вакцинацію через обмеження. Зайвий доказ цьому ситуація в "червоних" зонах, які зараз - рекордсмени з імунізації. Бо крім транспортних привілеїв, для вакцинованих є купа інших можливостей. У "червоних" регіонах робота ресторанів, кінотеатрів, спортзалів і навіть шкіл та вишів залежить від того, щеплений персонал і клієнти чи ні.