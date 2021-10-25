Церемонія прощання з Галиною Гатчинз пройшла у місті Альбукерке [ Редактировать ]
Розслідування загибелі українки Галини Гатчинз під час знімання вестерну у США зосередилося на двох особах. У центрі уваги правоохоронців - експертка, яка готувала зброю для Алека Болдвіна, та асистент режисера, який передав її акторові.
При цьому у звіті поліції йдеться, що асистент режисера не знав про заряд бойовими набоями. Натепер у США зібрали понад 175 тисяч доларів для допомоги сім'ї загиблої операторки. Церемонія прощання з Гатчинз відбулася в суботу у місті Альбукерке.
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У центрі уваги правоохоронців - експертка, яка готувала зброю для Алека Болдвіна, та асистент режисера, який передав її акторові.
Так, сорок років тому під час зйомок фільму "Сутінкова зона" розбився гелікоптер. Під його уламками загинули троє акторів, двоє з яких були дітьми.
Реквізитну зброю підготував спеціаліст, а Болдвіну її передав помічник режисера. Сам актор заявив, що невимовно шокований тим, що сталося.
Представники консульства спілкуються з правоохоронцями у Сан-Франциско.
Поранив режисера й убив операторку. Згодом з'ясувалося, ця жінка - українка. Галина Хатчинс. Вона довгий час жила в Києві, але потім переїхала до Америки.