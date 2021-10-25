Пів тисячі колумбійських військових та поліцейських затримали наркобарона [ Редактировать ]
У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона. Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель - захопили в його маєтку у джунглях.
У спецоперації брали участь пів тисячі військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти. 50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, вбивстві поліцейських і вербуванні дітей.
Президент Колумбії назвав арешт Отоніеля найсильнішим ударом по наркоторгівлі з часів затримання Пабло Ескобара.
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Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель - захопили в його маєтку у джунглях. У спецоперації брали участь пів тисячі військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти.
Правоохранители начали уголовное производство
Дайро Антоніо Усугу, відомий під прізвиськом Отоніель. Його називають другим Ескобаром. Мафіозний клан Отоніеля контролює половину експорту колумбійського кокаїну.
В Колумбии полиция совместно с военными задержали главу преступной группировки "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу "Отоньель". "Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается торговлей кокаином. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в стране
Виявили понад дві з половиною тисячі дітей, яких наркодилери втягнули у свою діяльність. Під час рейду знайшли кокаїну та героїну на майже два мільйони фунтів.