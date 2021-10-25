Україна отримала від Євросоюзу 600 мільйонів євро фінансової допомоги. У рамках програми ЄС, спрямованої на економічне відновлення країн, що постраждали під час пандемії. Перший транш на 600 мільйонів євро Брюссель направив Києву у грудні минулого року.

Передачу другого мав погодити Міжнародний валютний фонд. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна доклала, цитую "суттєвих зусиль задля виконання умов отримання мікрофінансової допомоги та досягла задовільного прогресу у співпраці з МВФ". Докладніше про економічні новини Оксана Тупальська.

Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Як повідомили в Мінекономіки, кандидати на чотири крісла мають подати документи до 6 грудня. Серед вимог - десятирічний стаж роботи на керівних посадах у міжнародних компаніях, вища освіта в галузі нафтової інженерії, економіки, фінансів або міжнародного права, а також досвід залучення капіталу на міжнародних ринках. Представникам наглядової ради "Нафтогазу" обіцяють зарплату, розмір якої передбачено міжнародними стандартами. Якими саме - не уточнюється.

В Україні зросте загальний прожитковий мінімум на 99 гривень. Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна. Якщо з липня цього року прожитковий мінімум становив 2 294 грн, то з грудня буде 2 393 грн. Суму нарахувань змінили завдяки новій методології підрахунків, зазначає очільниця відомства. Тепер до прожиткового мінімуму не будуть прив'язані розміри штрафів та інших нарахувань, а лише мінімальна зарплата й пенсія громадян.

В Україні може початися виробництво "зеленого", з використанням відновлюваних джерел енергії, і "рожевого" водню на базі атомної енергетики. Про це стало відомо після робочої зустрічі міністра енергетики Юлії Підкоморної та консула Посольства Австралії в Україні Роберта Кертіса.

На базі потужностей української атомної енергетики планують виробництво "рожевого" водню, а шляхом застосування відновлюваних джерел енергії - виготовлення "зеленого". Підкоморна зазначила, що в Міненерго працює міжвідомча група, яка навесні 2022 року планує презентувати Стратегію розвитку водневої енергетики в Україні до 2030 року.

У Києві продаватимуть паркувальні місця на аукціонах. Як повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, вартість ділянок для парковки встановлять залежно від району, де вони розташовані. Зокрема, у першій зоні - центр столиці, вартість становитиме від 8 599 гривень за машиномісце на місяць.

У другій зоні - прилеглих до центру вулицях, від 4 410 гривень, у третій - спальних районах, дешевше зазначеної вартості. Заступник голови КМДА наголосив, що кількість заброньованих парковок не перевищуватиме 40% усіх місць для автівок у столиці. Взяти участь в аукціоні зможуть як приватні власники авто, так і представники бізнесу. Нині вартість години паркування у столиці коливається від 5 до 35 грн.