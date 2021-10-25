На Сицилії прокинувся найактивніший вулкан Європи [ Редактировать ]
На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом двох годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви, завдовжки кілька кілометрів.
Попіл накрив вулиці й дороги двох містечок, які розташовані неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни. Цьогоріч найактивніший вулкан Європи вивергався вже понад 50 разів. Востаннє - минулого місяця.
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Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.
Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії - у префектурі Кумамото.
На іспанському острові Ла Пальма церковні служіння за припинення виверження вулкану Кумбре-В'єха. Люди моляться покровительці Канар - Вірхен-дель-Піно.
Напередодні на острові Ла Пальма відбулися зо півсотні підземних поштовхів. Найпотужніший був магнітудою 4, 3.
На Канарах четвертий тиждень вивергається вулкан Кумбре В'єха. Розпечена лава стікає з головного кратера масивними потоками. Охолоджуючись, застигає і перетворюється на гори попелу.