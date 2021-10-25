Китай зменшить викиди вуглецю та використання викопного палива [ Редактировать ]
Китай зменшить використання викопного палива.
У планах скоротити споживання до 20 відсотків протягом найближчих 40 років. Натомість нарощувати потужності невикопних енергоресурсів. За ті ж 40 років збільшити споживання зеленої енергетики на понад 80 відсотків.
Також Китай має намір зменшити викиди вуглецю до 2030 більше ніж на 65 відсотків порівняно з 2005 роком. Нагадаю, Китай очолює рейтинг країн із найбільшими викидами СО2 в атмосферу. Друге й третє місця посідають відповідно США та Індія.
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