У планах скоротити споживання до 20 відсотків протягом найближчих 40 років.

Китай зменшить використання викопного палива.

У планах скоротити споживання до 20 відсотків протягом найближчих 40 років. Натомість нарощувати потужності невикопних енергоресурсів. За ті ж 40 років збільшити споживання зеленої енергетики на понад 80 відсотків.

Також Китай має намір зменшити викиди вуглецю до 2030 більше ніж на 65 відсотків порівняно з 2005 роком. Нагадаю, Китай очолює рейтинг країн із найбільшими викидами СО2 в атмосферу. Друге й третє місця посідають відповідно США та Індія.