Представлялися соцпрацівницями та виманювали в пенсіонерок усі заощадження. На Прикарпатті після чотирьох місяців пошуків поліція затримала шахрайок. Це було нелегко, бо аферистки весь час змінювали зовнішність та їздили до жертв різними автівками.

Як зловмисниці вмовляли жертв віддати усі свої гроші? Та на скільки розбагатіли - розкажуть мої колеги.

До Марії Василівни дві незнайомки постукали в двері, назвалися працівницями водоканалу й попросили показати лічильник. Пенсіонерка їх впустила. А ті запропонували жінці написати заяву на отримання доплат за статус дитини війни.

Марія Лук'яненко, постраждала:

Я то написала, а вона каже: а ви знаєте, що буть гроші міняти? там щось ввели нове дітям війни і учасникам війни…Я кажу, ні, не чула… А у вас гроші є? Я кажу є…Поміняти мої гроші на другі, що там ще полоска має бути..а в моїх старих немає.

Старенька витягла зі сховку всі свої заощадження - понад двадцять тисяч гривень, які відкладала на операцію. Одна з незнайомок складала купюри в конверт, а інша відволікала.

Марія Лук'яненко, постраждала:

І ще в мне мелькнула думка - що ти робиш? куди ти гроші віддаєш? Але я така довірлива.

Схаменулася жінка, коли відкрила конверт. Замість справжніх грошей усередині були сувенірні папірці… На такий самий гачок аферистів попалася й Валентина Пилипівна.

Валентина Литвинець, постраждала:

Ото будуть міняти гроші для дітей війни у першу чергу. То ми вам їх оформимо, щоб ви не столи в банках. Я кажу, то якась авантюра…я такого не чула. Головне і сказала, і подумала, що єрунда, але согласилася гроші їм дать.

Пенсіонерка віддала шахрайкам усе, що мала - сімдесят тисяч гривень. Жінка переконує - її загіпнотизували.

Валентина Литвинець, постраждала:

Я поки принесу, а там вже пакувала. Вони кажуть - ми вам спакуємо в торбинки і дамо бумажку, і ви підете і все. Думаю - нехай пакує.. не знаю, чого воно мені здається, то який гіпноз. Дуже швидко то все робили.

Обидві пенсіонерки звернулися в поліцію. З червня таких заяв надійшло більше десяти. Полювали на шахрайок правоохоронці чотири місяці. А ті замітали весь час сліди. Надягали перуки, на кожну справу брали нову машину. Затримали злодійок на гарячому. Ними виявилися дві жінки ромської національності. В Івано-Франківськ вони приїхали зі Сходу. І за кілька місяців у пенсіонерів виманили майже пів мільна гривень.

Роман Чекмарьов, начальник управління карного розшуку:

Ми підозрюємо, що вони їздили і по інших областях, зараз проводиться перевірка, встановлюється їх злочинні дії в інших областях. Мали підроблене посвідчення працівників соцслужби, мали записи, вели журнал відвідування, тобто були готові до скоєння злочинів.

Нині обидві шахрайки в СІЗО. Їм оголосили підозру. Одна з них раніше вже відсиділа термін за схожий злочин. Їм загрожує до 6 років тюрьми.