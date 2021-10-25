Скандал навколо гімназії: заклад не дозволяють вводити в експлуатацію попри свіжий ремонт [ Редактировать ]
Реконструювали за 20 мільйонів, а працювати все одно не можна. На Закарпатті гімназію майже повністю оновили, але ввести заклад в експлуатацію не дозволила Державна інспекція архітектури та містобудування. Пояснюють - роботи не завершені.
Але в самій школі-дитсадку із цим не згодні. Кажуть, об'єкт готовий, а ставлення інспекторів - упереджене. Чи так це насправді і в якому стані гімназія? - з'ясовували наші кореспонденти.
Значить такий фасад нашої школи був у 2008, от це вхід центральний такий був.
Дірявий дах, старі вікна, облуплений фасад… У руках Ярослави Ковач - директорки Батівської гімназії, давні фотографії закладу. Вона каже, довго чекали ремонту. І цього року його нарешті закінчили.
Ярослава Ковач, директорка Батівської гімназії:
Це зовсім інше, нове приміщення. Як ззовні, так і в середнині пройшов ремонт. Відповідно це відстань, достатньо, для того, щоб учень якщо потрідно з коляскою міг заїхати.
Кожен вхід у заклад обладнаний пандусом.
Ярослава Ковач, директорка Батівської гімназії:
Ну двері, я думаю, що відповідають нормам, що якщо коляска в дитини, то може пройти.
Ремонтні роботи стартували 2019 року коштом держави і села. Замінили дах, вікна, відремонтували класи, вбиральні, відбудували й дитсадок.
Тетяна Ковач, вчителька Батівської гімназії:
Заходимо. Добрий день.
В нас було холодно, були вікна колись такі діряві, шо продувало нам. Раз у нас там було от така вентиляційна, як шахта чи шо. Пльонкою затягнута, вітер як задув, то як зашелестіло, діти налякалися.
На початку жовтня у заклад навідалася перевірка з Державної інспекції архітектури та містобудування. Після цього у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію школі відмовили.
Семен Кривонос, голова Державної інспекції архітектури та містобудування України:
Було встановлено, що даний об'єкт не готовий фактично. Не було дотримано вимог протипожежної безпеки, я не буду зупинятися зараз на всіх технічних деталях, їх там занадто багато. Т ак само, серед інших питань щодо інклюзивності.
Зокрема в школі немає ліфта для людей із інвалідністю, а інклюзивний клас - на 2-му поверсі. Голова ДІАМ Семен Кривонос переконує – як би не тішилися освітяни, заклад не готовий до експлуатації. Хоча й витратили багато, є чимало недопрацювань.
Семен Кривонос, голова Державної інспекції архітектури та містобудування України:
Якраз вказана була сума, що близько 26 млн гривень, яка була витрачена на будівництво.
Замовник ремонтних робіт - Батівська селищна рада. Її голова з частиною зауважень, на які вказали інспектори, не погоджується. Каже, приміром, водоочисні мережі, на які вказали, - взагалі ніяк не стосуються освітнього процесу.
Дмитро Тараненко, батівський селищний голова:
Цей об'єкт до садочку жодного відношення не має, це на балансі Укрзалізниці. Паркан, яким огороджено будівлю садочка і школи, не відповідає вимогам ДБН, за висновками інспекторів. Проте паркан, який побудований, він повністю відповідає проектно-кошторисній документації.
А ліфт на другий поверх, обіцяють, з'явиться вже в листопаді. Зараз облаштовують і парковки для людей з інвалідністю. А найнагальніше питання - з протипожежною безпекою - кажуть, уже врегулювали.
Ярослава Ковач, директорка Батівської гімназії:
Не було шланга, і фактично коробки самої не було, не було повністю встановлено. Зараз вони встановили.
Усі недопрацювання треба усунути якомога швидше. Бо в листопаді інспектори знову приїдуть із перевіркою. І якщо школу не введуть у експлуатацію, вона залишиться "документальною невидимкою". Бо такий заклад не може отримувати фінансування.
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