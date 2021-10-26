Ідеться про двадцять одного затриманого напередодні поблизу будівлі, так званого суду.

Україна засуджує незаконні дії окупаційної влади Криму.

Таке заявили в представництві президента в Автономній Республіці Крим. Ідеться про двадцять одного затриманого напередодні поблизу будівлі, так званого суду.

Це кримськотатарські активісти, журналісти та адвокати, які зібралися біля будівлі, де розглядали апеляційну скаргу на вирок фігурантам так званої справи "Хізб ут-Тахрір".

Російські силові відомства в тимчасово окупованому Криму ситуацію наразі не коментували.