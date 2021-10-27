У Києві лікарні приймають по 40 "швидких" на день [ Редактировать ]
Проблема з киснем є не лише в Одесі. Напередодні про його дефіцит заявляли лікарні Чернігова та Миколаєва.
А це відео з реанімації однієї з київських лікарень. Кисню тут вистачає, але керівництво медзакладу каже: такої ситуації ще не було. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої! І третину пацієнтів одразу везуть у реанімацію! У закладі - більше ніж чотириста ліжок із підведеним киснем і всі вони зайняті.
Тетяна Мостепан, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №4:
Розхід кисню складає близько 7 тонн, такого не було ніколи, самі тяжкі часи. Це 4-5 тонн за добу, на сьогодні близько семи, тому що жодного пацієнта в лікарні немає не кисневого, вони всі кисневозалежні. Попередньої хвилі ми такого не бачили перебігу.
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