У закладі - більше ніж чотириста ліжок із підведеним киснем і всі вони зайняті.

Проблема з киснем є не лише в Одесі. Напередодні про його дефіцит заявляли лікарні Чернігова та Миколаєва.

А це відео з реанімації однієї з київських лікарень. Кисню тут вистачає, але керівництво медзакладу каже: такої ситуації ще не було. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої! І третину пацієнтів одразу везуть у реанімацію! У закладі - більше ніж чотириста ліжок із підведеним киснем і всі вони зайняті.

Тетяна Мостепан, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №4: