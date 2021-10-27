Тепер "перевертням в погонах" загрожує до 12 років за ґратами.

200 тисяч доларів за свободу. Троє співробітників СБУ викрали та катували іноземця. За даними слідства, торік у жовтні оперативники затримали закордонного айтішника, якого нібито розшукували правоохоронці Росії.

Вони незаконно проникли до житла іноземця та викрали його речі. А щоб потерпілий швидше виплатив викуп, його били та залякували. Тепер "перевертням в погонах" загрожує до 12 років за ґратами.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань: