Співробітники СБУ викрали та катували іноземця [ Редактировать ]
200 тисяч доларів за свободу. Троє співробітників СБУ викрали та катували іноземця. За даними слідства, торік у жовтні оперативники затримали закордонного айтішника, якого нібито розшукували правоохоронці Росії.
Вони незаконно проникли до житла іноземця та викрали його речі. А щоб потерпілий швидше виплатив викуп, його били та залякували. Тепер "перевертням в погонах" загрожує до 12 років за ґратами.
Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:
Ай-тішник не мав необхідної суми і домовився розрахуватись із правоохоронцями криптовалютою. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції.
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