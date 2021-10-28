Родичі Лукашенка навмисно організовують поїздки мігрантів до кордонів Євросоюзу [ Редактировать ]
В МЗС Франції звинуватили родину Лукашенка в торгівлі людьми. Секретар із європейський справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів із Африки та Близького сходу до кордонів Євросоюзу.
Мета білоруської сторони - послабити та роз'єднати ЄС. Цьогоріч сотні нелегалів із білоруського боку намагалися потрапити до Польщі та Литви. В Брюсселі заявили, що готові запровадити санкції щодо білоруського перевізника "Бел-авіа" через наплив мігрантів.
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Литва та Латвія разом із Варшавою просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Який фактично переправляє біженців до країн ЄС.
На англійському узбережжі навіть особливо старатися не треба, щоби зафіксувати нелегальну міграцію. Переповнені човни прибувають круглодобово. Лише за вихідні прикордонники впіймали понад тисячу біженців. Усі вони прямують з французького берега.
На англійському узбережжі навіть особливо старатися не треба, щоби зафіксувати нелегальну міграцію. Переповнені човни прибувають круглодобово. Лише за вихідні прикордонники впіймали понад тисячу біженців.
В МЗС Франції звинуватили родину Лукашенка в торгівлі людьми. Секретар із європейських справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів з Африки та Близького сходу до кордонів Євросоюзу.
Секретар із європейський справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів із Африки та Близького сходу до кордонів Євросоюзу.
Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею. А Литва та Латвія разом із Варшавою просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Який фактично переправляє біженців до країн ЄС.