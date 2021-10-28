Національну стрілецьку асоціацію США шантажують хакери [ Редактировать ]
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США.
Банда, яка називає себе Grief, опублікувала кілька файлів організації. Росіяни погрожують викласти решту викраденої інформації, якщо не отримають викупу.
В організації заявили, що вживають "надзвичайних заходів" для захисту своєї інформації. Національна стрілецька асоціація США об'єднує прибічників носіння та зберігання зброї. Її тісно пов'язують з Республіканською партію США.
по теме
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США. Банда, яка називає себе "ГРІФ" (Grief), опублікувала кілька файлів організації.
Банда опублікувала кілька файлів організації та погрожує викласти решту викраденої інформації.
Медики не можуть отримати доступ до баз даних: історій хвороб, результатів аналізів та іншої інформації. І подібні атаки відбуваються майже щодня.
Чоловік створив аналог державного застосунку, щоб українці підробляли сертифікати про вакцинацію.
Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, а це 55 країн. У деяких, таких як Бурунді, Чад, Мадагаскар та Ефіопія, натепер вакциновано менш як один відсоток населення.
Американський регулятор офіційно дав дозвіл на щеплення проти коронавірусу дітей віком від п’яти років. Школи в деяких Штатах уже оголосили умову - неімунізованих учнів примусово переведуть на онлайн-навчання.