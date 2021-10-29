Бенедикт Камбербетч зіграє головну роль у серіалі про російського розвідника Литвиненка [ Редактировать ]
Важливість протидії у медійному просторі дуже добре розуміють у провідних державах цивілізованого світу. Так, найвідоміший виробник якісних серіалів, американська компанія НВО, готує черговий багатосерійний фільм під назвою "Лондонград".
В основу сценарію покладено книгу британського журналіста Алана Коуела "Останній шпигун" про колишнього російського розвідника Олександра Литвиненка. Режисером виступить Браян Фогель, автор документального фільму "Ікар" про допінговий скандал в російському спорті.
Нагадаю, Олександр Литвиненко утік із Росії 2000 року. У Британії він опублікував книгу під назвою "ФСБ підриває Росію", в якій твердив, що саме російська служба безпеки стоїть за вибухами житлових будинків у Росії в 1999 року. В РФ книгу чи не одразу назвали екстремістською. А за шість років, 2006-го, Литвиненка, і це вже доведений британськими слідчими факт, за наказом Кремля було отруєно полонієм-210.
Виконавцями убивства стали колишні колеги Литвиненка Дмитро Ковтун та Андрій Луговий. До речі, головну роль, Олександра Литвиненка, у серіалі зіграє зірковий британський актор Бенедикт Камбербетч. Він же виступить виконавчим продюсером проекту. Дату виходу "Лондонграду" поки не оголосили.
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