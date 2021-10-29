Підприємство біля фронту: місцеві виготовляють екологічний посуд [ Редактировать ]
Відкрити власну ферму чи друкарню в невеличкому місті. Та ще й недалеко від прифронтової зони! Раніше ідея такого свого бізнесу здавалася недосяжною. Але американці три роки тому створили спеціальний проєкт, і фінансують стартапи українців зі сходу. Чи справді програма працює? Мої колеги розкажуть.
Краматорськ, Донеччина. А це звичайний міський завод. Непримітний і зовні навіть занедбаний. Та в середині коїться магія.
Колись тут друкували газети. А зараз, щоб не зачинитися і мати роботу, місцеві переформатували і мізки, і руки.
Юрій Мельник, директор підприємства:
Для того, что бы выжить, нужно развивать новые направления.
І розвивають! Виготовляють екологічний посуд, гігієнічні маски, банери. І їм немає рівних. У регіоні вони - монополісти. Тож усі замовлення їхні. Але так було не завжди. Щоб стати успішними, підприємство доклало чимало зусиль. І йшло на ризики. Керівництво взяло пільговий кредит на обладнання в іноземних донорів. І вже виплатило. Тепер рахують прибутки і розширюються.
Юрій Мельник, директор підприємства:
У нас на сегодняшний день 60% людей с инвалидностью и переселенцы. Предприятие на этом специализируется. И кредиты дают лучше, и налогообложение.
Ганна - на заводі незамінна працівниця. Сюди до Краматорська вона переїхала шість років тому. І каже, не прогадала.
Ганна Матвієнко, працівниця друкарні:
Я начинала простым переплетчиком, потом бригадиром, теперь мастером за шесть лет. Я думаю, это хорошо.
Рости професійно людям є куди, кажуть на підприємстві. У планах хочуть запустити лінійку екологічних пакетів із кукурудзяного крохмалю. Такого на Донеччині ще точно не робили. Гроші готові надати в американському Проєкті USAID. Це програма підтримки колишніх країн СРСР у становленні демократії та ринкової економіки. За останні три роки вони вже підтримали не одне наше підприємство і видали 69 грантів.
Майкл Піллсбері, директор проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України":
Проінвестували вже приблизно 20 мільйонів євро. Деякі підприємці вкладають власні гроші, ми просто допомагаємо їм консультацією, або знайти вигідніші кредити для нарощування бізнесу. І зараз ми самы проінвестували більше ніж 7 млн доларів.
Тож, якщо підприємці хочуть започаткувати бізнес або вдосконалити існуючий - їм сюди. Є і тренінги.
Віктор Гурський, виконавчий директор організації "SocialBoost":
Це програма, яка навчає місцевих підприємців, заможніх людей, що інвестувати можна не тільки в класичний бізнес, а ще в інновації та стартапи.
Сама ідея перезавантаження сходу з'явилася після опитування українців. Оскільки більшість асоціює Донбас із бідністю, війною, безперспективністю та депресією.
Віра Ілляш, директорка з питань комунікації, проєкт USAID "Економічна підтримка Східної України":
Для нас було дуже важливим створити кампанію, яка б зламала ці стереотипи. І мета кампанії "Схід.Перезавантаження" - саме така.
Програма USAID на Сході триватиме ще три роки. Донори протягом цього часу готові надати українському бізнесу близько 15 мільйонів доларів.
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