Відкрити власну ферму чи друкарню в невеличкому місті. Та ще й недалеко від прифронтової зони! Раніше ідея такого свого бізнесу здавалася недосяжною. Але американці три роки тому створили спеціальний проєкт, і фінансують стартапи українців зі сходу. Чи справді програма працює? Мої колеги розкажуть.

Краматорськ, Донеччина. А це звичайний міський завод. Непримітний і зовні навіть занедбаний. Та в середині коїться магія.

Колись тут друкували газети. А зараз, щоб не зачинитися і мати роботу, місцеві переформатували і мізки, і руки.

Юрій Мельник, директор підприємства:

Для того, что бы выжить, нужно развивать новые направления.

І розвивають! Виготовляють екологічний посуд, гігієнічні маски, банери. І їм немає рівних. У регіоні вони - монополісти. Тож усі замовлення їхні. Але так було не завжди. Щоб стати успішними, підприємство доклало чимало зусиль. І йшло на ризики. Керівництво взяло пільговий кредит на обладнання в іноземних донорів. І вже виплатило. Тепер рахують прибутки і розширюються.

Юрій Мельник, директор підприємства:

У нас на сегодняшний день 60% людей с инвалидностью и переселенцы. Предприятие на этом специализируется. И кредиты дают лучше, и налогообложение.

Ганна - на заводі незамінна працівниця. Сюди до Краматорська вона переїхала шість років тому. І каже, не прогадала.

Ганна Матвієнко, працівниця друкарні:

Я начинала простым переплетчиком, потом бригадиром, теперь мастером за шесть лет. Я думаю, это хорошо.

Рости професійно людям є куди, кажуть на підприємстві. У планах хочуть запустити лінійку екологічних пакетів із кукурудзяного крохмалю. Такого на Донеччині ще точно не робили. Гроші готові надати в американському Проєкті USAID. Це програма підтримки колишніх країн СРСР у становленні демократії та ринкової економіки. За останні три роки вони вже підтримали не одне наше підприємство і видали 69 грантів.

Майкл Піллсбері, директор проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України":

Проінвестували вже приблизно 20 мільйонів євро. Деякі підприємці вкладають власні гроші, ми просто допомагаємо їм консультацією, або знайти вигідніші кредити для нарощування бізнесу. І зараз ми самы проінвестували більше ніж 7 млн доларів.

Тож, якщо підприємці хочуть започаткувати бізнес або вдосконалити існуючий - їм сюди. Є і тренінги.

Віктор Гурський, виконавчий директор організації "SocialBoost":

Це програма, яка навчає місцевих підприємців, заможніх людей, що інвестувати можна не тільки в класичний бізнес, а ще в інновації та стартапи.

Сама ідея перезавантаження сходу з'явилася після опитування українців. Оскільки більшість асоціює Донбас із бідністю, війною, безперспективністю та депресією.

Віра Ілляш, директорка з питань комунікації, проєкт USAID "Економічна підтримка Східної України":

Для нас було дуже важливим створити кампанію, яка б зламала ці стереотипи. І мета кампанії "Схід.Перезавантаження" - саме така.

Програма USAID на Сході триватиме ще три роки. Донори протягом цього часу готові надати українському бізнесу близько 15 мільйонів доларів.