В столице на территории НСК "Олимпийский" откроется пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо".

Таким образом, вакцинироваться на стадионе можно будет в течение 2 дней - 31 октября и 1 ноября. Также были приняты меры во избежание очередей.

В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна.

Отмечается, что график работы 31 октября будет следующим: с 10:00 до 17:00, 1 ноября - с 11:00 до 19:00. Как добавляют в пресс-службе, пункт вакцинации будет работать в зале "Олимпийский двор".

Читайте также, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

Кроме того, за минувшие сутки на территории Украины сделали 317 209 прививок от коронавирусной инфекции. В общей сложности в Украине проведено 17 400 008 прививок, в Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.

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