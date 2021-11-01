Порушник комендантської години підірвав автомобіль, щоб втекти від поліції [ Редактировать ]
У Латвії порушник комендантської години підірвав власну машину, щоб втекти від поліції.
Чоловіка зупинили патрульні.
Він показав їм документи, далі опустив вікно і підірвав газовий балон. Вибух відкинув правоохоронців від машини.
А порушник намагався втекти їхнім автомобілем. Підривника затримали. Один з поліціянтів у лікарні.
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