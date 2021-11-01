Нобелівську премію миру вперше від початку пандемії вручать особисто [ Редактировать ]
Нобелівську премію миру вперше від початку пандемії вручать особисто. Церемонію проведуть десятого грудня в Осло. На захід мають прибути обидва переможці. Це філіппінська журналістка Марія Ресса та головний редактор російського видання "Новая газєта" - Дмитро Муратов.
Обидва стали лауреатами за внесок у викриття авторитарних режимів, та боротьбу за свободу слова. До норвезької столиці також запросили очільника Світової продовольчої програми ООН Девіда Бізлі. Програма одержала Нобелівську премію миру торік, але церемонію особистого вручення тоді скасували.
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