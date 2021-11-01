У Харкові закінчують рахувати голоси на виборах мера. Протоколи здали вже сім із дев'яти районів. Я нагадаю, за даними екзит-полів, що проводили на замовлення Комітету виборців України, перемагає нинішній в.о. міського голови - Ігор Терехов. Його підтримали майже 54% виборців. Другий - Михайло Добкін - у нього 24 з половиною відсотки.

Серйозних порушень у день виборів поліція не зафіксувала. Одного виборця оштрафували за розірваний бюлетень. А спостерігачі громадянської мережі "Опора" заявили про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях. Тож один із кандидатів нині вимагає перерахунку голосів.

Микола Зінченко, координатор спостереження Громадянської мережі "Опора" за виборами в Харківській області: