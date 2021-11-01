За даними екзит-полів Ігор Терехов перемагає на виборах мера Харкова [ Редактировать ]
У Харкові закінчують рахувати голоси на виборах мера. Протоколи здали вже сім із дев'яти районів. Я нагадаю, за даними екзит-полів, що проводили на замовлення Комітету виборців України, перемагає нинішній в.о. міського голови - Ігор Терехов. Його підтримали майже 54% виборців. Другий - Михайло Добкін - у нього 24 з половиною відсотки.
Серйозних порушень у день виборів поліція не зафіксувала. Одного виборця оштрафували за розірваний бюлетень. А спостерігачі громадянської мережі "Опора" заявили про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях. Тож один із кандидатів нині вимагає перерахунку голосів.
Микола Зінченко, координатор спостереження Громадянської мережі "Опора" за виборами в Харківській області:
На кількох десятках дільниць ми фіксували протидію з боку членів ДВК, щоб наші спостерігачі фіксували сам процес підрахунку голосів. Це доходило до фізичної штовханини, до перекривання камер і навіть до погроз спостерігачам, погрози видалити їх з виборчих дільниць. Це призвело до того, що навіть на двох виборчих дільницях ми не довіряємо процесу підрахунку голосів.
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Під час оголошення результатів - у лідера перегонів стало на 70 голосів більше. Тож один із кандидатів тепер вимагає перерахунку бюлетенів на цій дільниці.
Официальных данных пока нет, есть только первые итоги голосования в районах
На сорока виборчих дільницях облаштують пункти вакцинації. Місто-мільйонник - нині в помаранчевій зоні.
Серйозних порушень на дільницях не зафіксували. Претендентів було десятеро.
За результатами екзит-полу, проведеного на замовлення Комітету виборців України, Ігор Терехов - виконувач обов'язків мера Харкова, перемагає у першому турі з результатом майже 54 відсотки.