Власникам підробних ковід-сертифікатів загрожуватиме 2 роки позбавлення волі [ Редактировать ]
Посилити відповідальність за підроблені ковід-сертифікати.
Депутати напередодні у першому читанні проголосували законопроєкт, згідно з яким за купівлю документа пропонують давати 2 роки обмеження волі або штраф до 34-х тисяч, а продавцям фейкових сертифікатів - до 3-х років позбавлення волі і штраф до 170 тисяч гривень.
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