Врачи назвали опасное осложнение коронавируса при варикозе [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
COVID-19 у пациентов с варикозом может спровоцировать развитие тромбоэмболии, а также венозных тромбозов. К такому выводу пришли специалисты НМИЦ кардиохирургии Минздрава России, передает ТАСС.
Пациенты, у которых есть риск развития тромбоэмболии или венозного тромбоза, по согласованию с врачом принимают антикоагулянты.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу риска, так как для них повышается вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции и госпитализации.
В конце мая 2020 года французские кардиологи обнаружили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 болезнь сопровождалась повышенным риском венозного тромбоза. Тяжелое течение инфекции сопровождается ростом концентрации D-димера - белка, который образуется при распаде фибрина - главного "стройматериала" тромбов.
Из-за этого бытует мнение, что тяжелая форма коронавируса увеличивает риск инсульта, причем даже у молодых людей.
Ранее "Подробности" писали о том, как улучшить кровообращение в ногах и предотвратить развитие варикоза.
Напомним, что за минувшие сутки, 2 ноября, в Украине подтвердили 23,4 тыс. новых случаев COVID-19, 720 пациентов умерли.
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